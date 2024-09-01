RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Sokak röportajlarına düzenleme geliyor!

01 Eylül 2024 21:27 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:35

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın Sorgusuz Sualsiz programına katıldı. Şahin, sokak röportajlarında hakarete varan ve TCK kapsamına giren durumların kabul edilemez olduğunu belirterek düzenleme mesajı verdi.

"ÖNLEM ALINACAK"

Sokak röportajlarındaki üslup ve sorgu şekli “Ne kadar eleştirirsem o kadar iyi bir röportaj ortaya çıkacak” algısı ortaya çıktı. “Öyle şeyler söyleniyor ki aklınız durur” diyen Şahin, akıllara durgunluk veren, bilimsellikten uzak, ekonomi bilgisi olmayan birinin uzman gibi verilmesi önlem alınmasını gerekli kıldı” dedi.

Şahin normal röportajdaki kuralların bu mecralarda da geçerli olacağını ifade etti. Şahin, sokak röportajlarında yaşanan hakarete varan söylemler, iftiralar ve yanlış bilgilendirmelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumun hukuki sınırları aştığını vurguladı. Yeni düzenlemeyle birlikte sokak röportajlarında yeni kriterler aranabilir.

Şahin, YouTube ve diğer mecraların da düzene oturması için çalışma içinde olduklarını kaydetti.