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 | Özge Sönmez

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'boykot' açıklaması! 'Destek veren kanallar için gereği yapılacak'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'boykot' çağrılarıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanal ve yayınların uzmanlar tarafından takip edildiğini ve gereğinin yapılacağını belirtti.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'boykot' açıklaması! 'Destek veren kanallar için gereği yapılacak'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 12:41

RTÜK Başkanı Şahin, CHP'nin başlattığı boykot çağrılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli ekonominin hedef alındığını söyleyen Şahin, boykota destek veren kanallar ve yayınların takip edildiği ve gereğinin yapılacağını belirtti.

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"MİLLİ EKONOMİ HEDEF ALINIYOR"

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

"Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır.

Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır.

Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur."

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