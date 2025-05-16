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 | Onur Kaya

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İHA ekibine saldırıya kınama

CHP'nin İzmir'de düzenleyeceği mitingin sahne kurulu yapılırken yaşanan vinç kazasını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı ekibi, kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. 2 basın mensubunun darbedildiği saldırıya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki geldi. Gazetecilerin hedef alınmasını kınayan Şahin, "Bu saldırı ifade özgürlüğü ve demokrasimize yapılmıştır. Medya mensuplarına yapılan bu tahammülsüzlük organize ve bilinçli bir saldırganlığın göstergesidir." dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:42

CHP'nin 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitingle ilgili sahne kurulumu yapılan alanda vinç kazası yaşanması üzerine olayı haberleştirmek için alana giden İHA ekibi, 15-20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, saldırganlardan şikayetçi oldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İHA ekibine saldırıya kınama

Gazetecilere yönelik çirkin saldırıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Şahin şu ifadeleri kullandı:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İHA ekibine saldırıya kınama

"SALDIRIYA UĞRAYAN BASIN MENSUPLARININ YANINDAYIZ"

"İzmir’de görev başındayken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi, kameramanı Abdurrahman Derici ve tüm İhlas Haber Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırı yalnızca iki basın mensubuna değil, toplumun haber alma hakkına, ifade özgürlüğüne ve demokrasimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu süreçte yalnız olmadıklarını, RTÜK olarak her koşulda yanlarında olduğumuzu özellikle ifade ediyorum.

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"ORGANİZE VE BİLİNÇLİ BİR SALDIRGANLIK"

Mesleğini icra eden medya mensuplarına karşı gösterilen bu tahammülsüzlük, organize ve bilinçli bir saldırganlığın göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin miting hazırlıklarında meydana gelen kazanın görüntülenmesi esnasında yaşanan bu olay, son dönemde sıkça rastlanan benzer saldırıların devamı niteliğindedir. Siyasi parti yöneticilerini ve tüm kamuoyunu, bu tür taşkınlıklara karşı açık bir tutum almaya çağırıyorum.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İHA ekibine saldırıya kınama

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANINDAYIZ"

Üst Kurul olarak medyanın ayrıştırılmasına, baskılanmasına, yıldırılmasına yönelik hiçbir eylemi tasvip etmiyor; özgür, tarafsız ve güvenli bir medya düzeni için mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Basın özgürlüğünün yanında, şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

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