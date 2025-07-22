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RTÜK Başkanı Şahin’den Serap Belovacıklı'ya tepki: 'Yine hadlerini aştılar'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Şahin, gazeteci Serap Belovacıklı’nın Fatih Altaylı’nın kanalında söylediği sözlere cevap vererek, "gazeteye ceza vermeyi RTÜK'ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır. Sayın Belovacıklı'ya önerimiz; gazetecilik etik ilkelerinden başlayarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev kapsamını detaylı biçimde çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkanı Şahin’den Serap Belovacıklı'ya tepki: 'Yine hadlerini aştılar'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:36

Başkanı Ebubekir Şahin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ekranlarda 'usta gazeteci' sıfatıyla boy gösteren, ancak bir gazeteye vermeyi RTÜK'ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır.

Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez. Sayın Belovacıklı'ya önerimiz; etik ilkelerinden başlayarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev kapsamını detaylı biçimde çalışmasıdır. Ayrıca, kendisine ilk defa uygulanmış gibi anlattığı program durdurma cezası, 2011 yılından bu yana yürürlüktedir ve çok sayıda örnekte uygulanmıştır. Kısacası bu, keyfi bir uygulama değil; 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca uygulanan açık bir yasal düzenlemedir."

https://x.com/ebekirsahin/status/1947652209631490304

ETİKETLER
#ceza
#rtük
#yasa
#gazetecilik
#Medya
#Etik İlkeler
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