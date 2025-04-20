RTÜK'ten TRT açıklaması! 'Açık bir saldırı'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TRT aleyhinde yapılan açıklamalara sosyal medyada yaptığı açıklamayla cevap verdi. Şahin yaptığı açıklamada, "TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TRT’nin aleyhinde yapılan açıklamalara yönelik açıklamada bulundu. Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT’yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir. TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz."