'Ruanda ile turizm iş birliği' iddiasına DMM'den açıklama

07 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:43

Kamuoyunda yapılan manipülasyonları bir bir çürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yine bir algı operasyonunun yalanladı. Son günlerde Ruanda'dan sığınmacıların ülkemize getirildiği haberleri tartışmalara neden olurken, defalarca yalanlanmasına rağmen yine gündemi meşgul ediyor. DDM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'HERHANGİ BİR İLGİ BULUNMAMAKTADIR'

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, 'Ruanda’dan turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm iş birliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2018'E AİT

İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."