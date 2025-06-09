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 | Suat Vilgen

Ruhsatsız silah çetesinden “Turbo” Turabi çıktı! Kız arkadaşı için irtibata geçmiş

İstanbul'da 2023 yılında şehit edilen polis memuru Hakan Telli’nin vurulmasında kullanılan silahın ruhsatsız olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, yarışma programlarıyla tanınan “Turbo” Turabi Çamkıran’ın adı da yer aldı.

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Ruhsatsız silah çetesinden “Turbo” Turabi çıktı! Kız arkadaşı için irtibata geçmiş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 08:45

25 Ağustos 2023’te İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. Soruşturma kapsamında yapılan balistik incelemelerde, Telli’ye isabet eden mermilerin Türkiye’de yasal üretimi olmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bu bilgi, söz konusu silahların özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yaygın olduğuna dair istihbaratla birleşince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu devreye girdi.

Ruhsatsız silah çetesinden “Turbo” Turabi çıktı! Kız arkadaşı için irtibata geçmiş

43 SANIKLI İDDİANAME HAZIRLANDI

Yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucunda, ruhsatsız silah ticareti yaptığı öne sürülen 43 şüpheli hakkında “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak” suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

TANIDIK İSİM: ‘TURBO’ TURABİ

Sabah gazetesinin haberine göre İddianamede dikkat çeken isimlerden biri de, bir dönemin popüler yarışma programlarında boy gösteren Turabi Çamkıran oldu. Çamkıran’ın, kız arkadaşı T.A.A. için ruhsatsız tabanca temin ettiği belirlendi. Dosyada sanık olarak yer alan Mevlüt Şeker’in, Turabi’yi telefon rehberine “Turbo Turbo” olarak kaydettiği ve aralarında çok sayıda mesajlaşma bulunduğu tespit edildi.

Ruhsatsız silah çetesinden “Turbo” Turabi çıktı! Kız arkadaşı için irtibata geçmiş

"BENİM KIZIN EMANETİNİ UNUTMA"

İddianamede yer alan yazışmalarda, Çamkıran’ın Şeker’e “Benim kızın emanetini unutma Kral, ayın 15’i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep” dediği kaydedildi. Şeker’in buna “Emanet kolay” yanıtını verdiği, iletişimin ise çoğunlukla şifreli bir dille yürütüldüğü dikkat çekti.

BAŞKA NUMARAYLA DA ARAMIŞ

Çamkıran’ın Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, Şeker’e başka bir numaradan “Gelinin numarasını kaydet kral” ve “Büyük ihtimal ondan yazarım” şeklinde mesajlar gönderdiği, Şeker’in ise “Tamam kral, yarın bu numaram açık olacak” dediği belirtildi.

Ruhsatsız silah çetesinden “Turbo” Turabi çıktı! Kız arkadaşı için irtibata geçmiş

‘ZIMBIRTIYI GETİREYİM Mİ?’

Sanık Şeker’in, Çamkıran’a “Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana, zımbırtıyı getireyim mi?” mesajı attığı, Turabi’nin ise “Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye” karşılığını verdiği belirtildi. Bu yazışmalar, silah ticaretinin gerçekleştiğine dair önemli deliller arasında gösterildi.

Ruhsatsız silah çetesinden “Turbo” Turabi çıktı! Kız arkadaşı için irtibata geçmiş

RUHSATSIZ SİLAH T.A.A.’YA GİTTİ

İddianamede, Turabi Çamkıran’ın ruhsatsız silahı, kız arkadaşı T.A.A.’ya ulaştırdığı değerlendirmesi yer aldı. Şüpheliler arasındaki “emanet”, “zımbırtı”, “arama var”, “ben üstüme alırım” gibi ifadelerin, silah transferini şifreli şekilde ifade ettiği kaydedildi. Bu mesajlar ışığında Çamkıran’ın ruhsatsız tabanca temin ettiği ve bu silahın T.A.A.’ya ulaştırıldığı iddia edildi.

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