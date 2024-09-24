Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi

Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:23
Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi

Dolandırıcılar, yeni yöntemler aramakta sınır tanımıyor. Son olarak sosyal medyanın gündemine düşen Rus dolandırıcı, akıllara ziyan videolar paylaşıyor. Türk erkeklerini Rus kızlarla evlendirmeyi vadeden Rus kadının sosyal medya hesaplarında, "Evlenmek ister misin? Bana mesaj at.", "Rus gelinleri Türk damatlarla buluşturuyorum", "Türkiye'nin en güzel adamları hangi şehirde." gibi paylaşımları ağızları açık bırakıyor...

sosyal medyanın insan yönetimi ve yönlendirmesindeki hakimliği dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor. Çeşitli vaatlerle insanların hem duygularını hem de ceplerini sömürenlere son olarak Ruslar da dahil oldu. Üstelik neredeyse insan pazarlama yöntemiyle...

Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi - 1. Resim

Bu kapsamda bir Rus kadın da Türk erkeklerini ağına düşürmek için harekete geçti.

Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi - 2. Resim

Sosyal medyada 'Türk erkeklerine Rus gelin' vaadinde bulunan kadın, özellikle yaşlı Türk erkekleri hedefine aldı.

Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi - 3. Resim

"EVLENMEK İSTİYOR MUSUN, BANA MESAJ AT"

Hem Rusça hem Türkçe paylaşımlar yapan kadının sosyal medya​ hesaplarında, "Evlenmek ister misin? Bana mesaj at.", "Rus gelinleri Türk damatlarla buluşturuyorum", "Türkiye'nin en güzel adamları hangi şehirde." paylaşımları dikkat çekiyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
sosyal medyadolandırıcılar

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...