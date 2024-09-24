Rus dolandırıcı Türk damatların peşinde! Evlilik oyununun böylesi görülmedi

24 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:23

Dolandırıcılar, yeni yöntemler aramakta sınır tanımıyor. Son olarak sosyal medyanın gündemine düşen Rus dolandırıcı, akıllara ziyan videolar paylaşıyor. Türk erkeklerini Rus kızlarla evlendirmeyi vadeden Rus kadının sosyal medya hesaplarında, "Evlenmek ister misin? Bana mesaj at.", "Rus gelinleri Türk damatlarla buluşturuyorum", "Türkiye'nin en güzel adamları hangi şehirde." gibi paylaşımları ağızları açık bırakıyor...

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sosyal medyanın insan yönetimi ve yönlendirmesindeki hakimliği dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor. Çeşitli vaatlerle insanların hem duygularını hem de ceplerini sömürenlere son olarak Ruslar da dahil oldu. Üstelik neredeyse insan pazarlama yöntemiyle...

Bu kapsamda bir Rus kadın da Türk erkeklerini ağına düşürmek için harekete geçti.

Sosyal medyada 'Türk erkeklerine Rus gelin' vaadinde bulunan kadın, özellikle yaşlı Türk erkekleri hedefine aldı.

"EVLENMEK İSTİYOR MUSUN, BANA MESAJ AT"

Hem Rusça hem Türkçe paylaşımlar yapan kadının sosyal medya​ hesaplarında, "Evlenmek ister misin? Bana mesaj at.", "Rus gelinleri Türk damatlarla buluşturuyorum", "Türkiye'nin en güzel adamları hangi şehirde." paylaşımları dikkat çekiyor.