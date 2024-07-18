Rus eşini 14 yerinden bıçaklayarak katletti, savunması şoke etti! "Ben onun için 25 yıllık eşimi terk ettim"

18 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:45

Kadın cinayetlerinin son durağı Eskişehir oldu.

Tepebaşı ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda 50 yaşındaki Atila S. ile 2 yıllık eşi Rusya uyruklu Elena Samsanova arasında tartışma çıktı.

Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşini 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU YARGILANIYOR

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün görülen celsesine, tutuklu sanık Atila S. ile taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmalarda incelenmesine karar verilen Elena Samsanova'ya ait cep telefonunun, şifresinin kırılamadığı için incelenmesinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

"ÇOK PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM"

Mahkeme heyetinden söz alarak kendisini savunan ve eşinin cep telefonunda kendisini aldattığına yönelik mesajların bulunabileceğini, bundan dolayı da şifresinin kırılarak inceleme yapılmasını talep eden Atilla S., “Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım.

Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip onunla evlendim.

Beni tahrik edeceğine medeni şekilde konuşsaydı bu şekilde olmazdı.

O bana bıçakla saldırdı ben elinden alırken yaralandım. Ben bakmayayım diye telefona şifre koyardı. Ben bu telefonun şifresinin çözülmesini istiyorum” dedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Atilla S.'nin elindeki kesikten dolayı Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve Elena Samsanova'ya ait cep telefonuna ait operatörden gelecek verilerin beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.