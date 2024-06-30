Rus ordusu, Vilniansk kentine füze yağdırdı: Çok sayıda ölü var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:15
Rus ordusu, Ukrayna'nın Vilniansk kentine bağlı Zaporizhzhia bölgesine füze yağdırdı. Saldırıda birçok bina ve araç hasar alırken çok sayıda kişinin de öldüğü bildirildi.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Vilniansk kentine bağlı Zaporizhzhia bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda birçok bina ve araç hasar aldı çok sayıda kişi yaralandı 7 kişi hayatını kaybetti.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Acil durum çalışanları arama ve kurtarma operasyonları yürütürken, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı