Rus ordusu, Vilniansk kentine füze yağdırdı: Çok sayıda ölü var

30 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:15

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Vilniansk kentine bağlı Zaporizhzhia bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda birçok bina ve araç hasar aldı çok sayıda kişi yaralandı 7 kişi hayatını kaybetti.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Acil durum çalışanları arama ve kurtarma operasyonları yürütürken, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.