Ruslar Türkiye'deki rotalarını değiştirdi! 49 bin 483 kişiyle Amasra rekor kırdı

31 May 2024 11:31 - Güncelleme : 31 May 2024 11:34

Çeşm-i Cihan Amasra ilçesine 2022 yılı Ağustos ayında seferlerine başlayan Astoria Grande gemisi, Rusya’dan Türkiye’ye 23 ayda gerçekleştirdiği 43 seferde toplam 49 bin 319 kişiyi ilçeye getirdi. Amasra’nın muhteşem doğasını beğenen Rus turistler, tarihi, gastronomisi, sessiz ve huzurlu yapısı nedeniyle ilçeye doyamadan ayrılıyor. Bazı Ruslar, tekrar tekrar bölgeye gelirken, bazıları da yeniden gelmek hedefiyle mutlu bir şekilde ilçeden ayrılıyor. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande ile Amasra’ya gelen yolcu sayısı katlanarak artıyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Gemide yapılan anketlerde en çok beğenilen durak ve turizm şirketlerinin sunduğu gezi paketlerinde en çok talep edilen yerler arasında yer alan Amasra’da bir önceki yılda kırılan turist sayısı rekorlarının 2024 yılında da kırılması hedefleniyor. Astoria Grande gemisi ile yıl boyunca yapılması planlanan toplam 26 seferde 40 bin turistin Amasra’ya getirilmesi planlanırken, ilçeye gelen gemi sayısının da arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bölgeye yabancı turistleri getiren gemi sayısının iki ve daha üstüne çıkartılması ile yolcu sayısının 60 bine çıkarılması planlanıyor.

EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİ İLE YARIŞACAK

Amasra, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yaz sezonda en çok tercih ettiği Ege ve Akdeniz sahillerine de kafa tutmaya hazırlanıyor. Bölgeye gelen Rus turistler, Amasra’nın muhteşem doğası ve doğal güzellikleri arasındaki plajlarını da keşfetti. Amasra’ya gelen Rus turistler, müthiş manzarada denizin, kumsalın ve güneşin de tadını çıkarıyor

YAZ SEZONUNDA SEFERLER BU KEZ İPTAL EDİLMEYECEK

Son iki yılın yaz dönemlerinde Ege ve Akdeniz’e yönelik düzenlenen yoğun seferler nedeniyle Astoria Grande gemisinin Karadeniz turu iptal edilirken, ilk kez bu yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da Karadeniz turları sürecek. Her yıl iptal edilen Karadeniz seferleri, Rus turistlerin çok beğendiği ve ilgi gösterdiği Amasra durağı nedeniyle bu yıl kaldırılmayacak. İlk kez bu yıl iptal edilmeyecek seferlerin sayısı ise ayda 4 seferden 2'ye düşürülecek. Bahar mevsimlerinde hemen her hafta Amasra’ya gelebilen Rus turistler, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 15 günde bir düzenlenecek turlar ile ilçeye gelmeye devam edebilecek.

TURİST SAYISI 50 BİNİ BULDU, HEDEF 60 BİNİ AŞMAK

Gemide yapılan anketlerde en çok beğenilen durak ve turizm şirketlerinin sunduğu gezi paketlerinde en çok talep edilen yerler arasında yer alan Amasra’da bir önceki yılda kırılan turist sayısı rekorlarının 2024 yılında da kırılması hedefleniyor. Astoria Grande gemisi ile yıl boyunca yapılması planlanan toplam 26 seferde 30 binden fazla turist ilçeye getirilerek, yeni bir rekora imza atılması hedefleniyor. Astoria Grande gemisi ile yaklaşık 2 yılda yapılan 43 seferde Amasra’ya getirilen yolcu sayısı toplamda, 49 bin 483’e ulaştı. Hem yolcu sayısının hem de yolcu taşıyan gemi sayısının da arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Gemi sayısının iki ve daha üstüne çıkartılması ile bir yılda kurvaziyer turizmi ile ilçeye gelen yabancı turist sayısının 60 bine çıkarılması planlanıyor.

EN BÜYÜK ENGEL RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bölgeye gelen yabancı turist sayısını arttırma çabaları, yoğun bir şekilde sürerken yabancı turist sayısında yeni rekorlar kırılması ve turizmde patlama yaşanmasındaki en büyük engelin ise bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşı gösteriliyor. Mayın tehlikesi nedeniyle durma noktasına gelen Karadeniz’deki kruvaziyer turizmi, halen düşük de olsa devan eden riske karşı yükselen yolcu sigortası pirim ücretleri nedeniyle beklenen patlamayı yapamıyor.

Fransız, Amerikan ve İtalyan tur şirketlerinin Karadeniz seferlerine başlamak istedikleri fakat devam eden risk sonucu yükselen pirim ücretleri nedeniyle Karadeniz turu paketini satamadıkları belirtildi. Bu durumun ise en fazla Türkiye’nin turizmine darbe vurduğu öğrenilirken, Türkiye ile birlikte savaşın devam ettiği Rusya ve Ukrayna turizmini de önemli derecede etkilediği belirtiliyor

CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

İlçenin kruvaziyer turizminde beklediği patlamayı yapabilmesi ve şehre gelen yabancı yolcu sayısının arttırılabilmesi için Amasra Kaymakamlığı ve Amasra Belediyesi tarafından ciddi çalışma ve görüşmeler yürütülüyor. En azından bir farklı geminin daha ilçeye gelebilmesi için proje çalışmaların sürdüğü belirtilirken, çalışmalarda da önemli bir yol kat edildiği kaydedildi.

Kruvaziyer turizmde asıl Karadeniz patlamasının ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi ile yaşanacağı tahmin ediliyor

SON SEFERDE 832 YOLCU

Kruvaziyer turizminde Mayıs ayının son seferi gerçekleştiğini kaydeden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ''Mayıs ayının son seferi, toplamda 43. Sefer oldu. Bu ayın son seferinde Astroria Grande gemisi ile Rusya’dan 832 yolcu, 437 personel kentimize geldi. Güzel ve bir güneşli bir gündeyiz. Turistler, denizin de keyfini sürdüler. Amasra’nın tarihi, doğal güzellikleri ve gastronominin de tadını çıkardılar’’ dedi.

Haziran ayının ilk seferi ile yolcu sayısının 50 bine ulaşacağını da kaydeden Çakır, ‘’Haziran ayı itibariyle 50 bini geçeceğini görüyoruz. Şuanda toplam ağırladığımız yolcu sayısı 49 bin 483’e ulaştı. Amasra turizmini esnafımız, belediyemiz ve bölgemiz için de önemli bir değer olarak görüyoruz. Artması içinde çalışmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.