Rusların Amasra hayranlığı! Akın akın geliyorlar

Batı Karadeniz'in incisi Bartın, doğası ve turistik mekanlarıyla Rusların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde neredeyse 50 bin kişinin geldiği kente Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer demirledi.

RUSLAR BARTIN'A DOYAMIYOR

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 788 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan sezonun ikinci kruvaziyerinin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 50 BİN KİŞİ GELDİ

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Trabzon seferine giderken gördüğü ve Çeşm-i Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelediği Bartın’ın Amasra ilçesi Rus turistlerin de en gözde turizm mekanları arasına girdi. Kruvaziyer ile 2022 yılının Ağustos ayında ilk kez tanışan Amasra’ya, son 23 ayda düzenlenen 43 gemi seferi ile toplam 49 bin 483 Rus turist giriş yapmıştı.