03 May 2024 23:56 - Güncelleme : 04 May 2024 00:21
Rusya şeker ihracatını yasakladı
Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.
ŞEKER İHRACATI 31 AĞUSTOS 2024'E KADAR YASAKLANDI
Buna göre, şeker ihracatı 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklanırken, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındı.
Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı