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Rusya'daki 8.8’lik deprem sonrası uzman isimden kritik açıklama! 'Artçılar 7.8'i bulabilir'

73 yılın ardından dünyada bugün dehşete düşüren bir deprem meydana geldi. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıkları 8.8'le sallandı. Tsunami alarmı verildi, Japonya dahil birçok ülkede alarm verildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının "mega deprem" olarak adlandırılabileceğini belirterek, "Böyle depremlerden saatler sonra Pasifik Okyanusu çevresinde tsunami gelişecektir. Ayrıca artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir. Bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:07

'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'ın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik yapıldı.

Rusya'daki 8.8’lik deprem sonrası uzman isimden kritik açıklama! 'Artçılar 7.8'i bulabilir'

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’nda dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi. Uzmanlar, dünyayı şoke eden bu şiddetli depremi değerlendirdi.

Rusya'daki 8.8’lik deprem sonrası uzman isimden kritik açıklama! 'Artçılar 7.8'i bulabilir'

MEGA DEPREM OLARAK NİTELENDİRDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki sarsıntının "mega deprem" olarak adlandırılabileceğini belirterek, "Böyle depremlerden saatler sonra Pasifik Okyanusu çevresinde gelişecektir. Ayrıca artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir." dedi.

Rusya'daki 8.8’lik deprem sonrası uzman isimden kritik açıklama! 'Artçılar 7.8'i bulabilir'

Sözbilir, depremin Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca, bindirme fayı niteliğindeki levha sınır fayı üzerinde yaşandığını söyledi.

"Mega deprem"lerin levha sınırları boyunca ve bindirme faylarında geliştiğini anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

Rusya'daki 8.8’lik deprem sonrası uzman isimden kritik açıklama! 'Artçılar 7.8'i bulabilir'

"Kamçatka bölgesinde meydana gelen deprem 'mega deprem' olarak adlandırılabilir. Bu bölge 'ateş çemberi (ring of fire)' olarak bilinir. Dünyanın sismik ve volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir. Böyle depremlerden saatler sonra Pasifik Okyanusu çevresinde tsunami gelişecektir. Ayrıca artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir. Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir."

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ETİKETLER
#Pasifik Okyanusu
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#Deprem
#Rusya
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#Mega Deprem
#Kamçatka Yarımadası
#Mega Deprem
#Gündem
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