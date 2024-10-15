Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, kış kapıda

15 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:23

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Karadeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Perşembe günü yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Yaz boyu devam eden kavurucu sıcaklar sonbaharda da kendini göstermeye devam ediyor. Ekim ayında bile termometreler 28 dereceyi gösterirken, Rusya​'da gelen soğuk hava dalgasının Türkiye​'yi etkisi altına alacağı bildirildi. Karadeniz üzerinden giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek.

İSTANBUL​'DA SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Perşembe ve cuma günleri için uyarıda bulunan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan: "İstanbul ve Ankara​ gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası​ gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcaklıkların düştüğü Karadeniz Bölgesi için sel uyarısında bulunan Çalışkan, yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyledi. Çalışkan, "Bu soğuk hava kar yağışı getirecek. Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Rize gibi rakımı 1300'lerdeki yerlerde kar yağışı bekliyoruz. Özellikle Karadeniz sahillerinde Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan o hat boyunca yapışlar şiddetli olacak sel tehlikesi var." dedi.