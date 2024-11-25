Rüzgarda uçan çatı bir kişinin üzerine düştü! Korku dolu anlar kamerada

25 Kasım 2024 16:21 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:21

Kahramanmaraş'ta etkili olan kuvvetli fırtınada savrulan çatı bir kişinin üzerine düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş​'ta fırtınada yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dün başlayan rüzgarın akşam saatlerinde şiddetlenmesi hayatı olumsuz etkilerken, kentin altı üstüne geldi. Rüzgarda savrulan çatının yolda yürüyen Şenol Ceviz'in üzerine düştüğü anlar büyük panik yaşattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören Ökkeş Kaya ise, "Dün büyük bir gürültü ile çatı uçtu hala burada duruyor çatının bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.