Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Çeşme'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 14:08 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:27
İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Delikli Koyu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 11.40 sıralarında Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.
RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRDI
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı