Saat&Saat’ten İlber Ortaylı ve Yekta Kopan eşliğinde 10 Kasım’a özel anlamlı video

09 Kasım 2024 16:17 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:21

Türkiye’nin Saatçisi Saat&Saat, 10 Kasım’a özel, Yekta Kopan moderatörlüğünde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile anlamlı bir söyleşiye imza attı.

Saat&Saat’in; Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Pera Palas Paşa Salonu’nun tarih dolu atmosferinde gerçekleştirdiği 10 Kasım’a özel sohbette, Atatürk'ün ileri görüşlü liderliğini ve bize bıraktığı eşsiz mirası konuşuldu.

“Zamana Meydan Okuyan Lider: İlber Ortaylı ve Yekta Kopan ile Atatürk’ü Anıyoruz” başlığıyla SaatveSaat YouTube hesabında 8 Kasım akşamı yayına giren video, kısa sürede ilgi topladı. Yekta Kopan’ın soruları ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün zamansız vizyonuna ışık tutan anlatımıyla hayat bulan bu çok özel videoyu SaatveSaat YouTube hesabından izleyebilirsiniz.