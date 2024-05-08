Saatlerdir haber alınamıyordu! Yaşlı kadın 300 metrelik uçurumda ölü bulundu
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 23:51 - Güncelleme : 08 May 2024 23:59
Gümüşhane’de öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yaklaşık 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, köyde yalnız yaşayan Emine Güzel’den (70) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan köy sakinleri, yaşlı kadını aramaya başladı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan aramalar sonucu akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkiinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.
Güzel'in cesedi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı