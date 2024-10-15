"Sabah erken uyanacağım" dedi, banyoda cesedi bulundu

15 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:44

Kocaeli'de 65 yaşındaki Emin Tokdemir'in banyoda cansız bedeni bulundu. Tokdemir'in sabah MR çektireceği için erken kalkacağını söylediği öğrenildi.

Kocaeli​'nin Kartepe​ ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Emin Tokdemir, aile üyeleri tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Tokdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Tokdemir'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KOAH​ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Tokdemir'in dün akşam saatlerinde komşularıyla çay içip sohbet ettiği ve sabah hastanede MR çektireceği için erken uyanması gerektiğini söylediği öğrenildi. Tokdemir'in KOAH hastası olduğu da bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.