Sabah saatlerinde Akdeniz'de deprem!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 07:07 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 07:09
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 06.42 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 8.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber