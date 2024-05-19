Sabah uyandıklarında araçlarını çamur içerisinde gördüler!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 08:26 - Güncelleme : 19 May 2024 08:27
İzmir'de toz taşınımıyla birlikte görülen hafif yağmur sonrası bu sabah saatlerinde araçlar çamur içerisinde kaldı. Meteoroloji yurt geneli toz salınımı haritasını yayınladı.
Çöl tozu taşınımı yurdun batı kesimlerini etkisi altına almaya devam ediyor. İzmir'deki toz taşınımı yağmurla beraber çamura dönüşerek araç sahiplerine yoğun kirlilik sürprizi yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı. Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı.
Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı