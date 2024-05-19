Sabah uyandıklarında araçlarını çamur içerisinde gördüler!

19 May 2024 08:26 - Güncelleme : 19 May 2024 08:27

Meteoroloji uyarı yaptı: Toz taşınımı, sağanak yağış geliyor! 19 Mayıs hava durumu belli oldu

Meteoroloji uyarı yaptı: Toz taşınımı, sağanak yağış geliyor! 19 Mayıs hava durumu belli oldu

Çöl tozu taşınımı yurdun batı kesimlerini etkisi altına almaya devam ediyor. İzmir'deki toz taşınımı yağmurla beraber çamura dönüşerek araç sahiplerine yoğun kirlilik sürprizi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı. Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı.



Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.