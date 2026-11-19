Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan gibi eserleriyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Sabahattin Ali, yalnızca eserleriyle değil, şüpheli ölümüyle de hafızalardaki yerini koruyor. 1948 yılında yurt dışına çıkmaya çalışırken Kırklareli yakınlarında hayatını kaybeden yazarın naaşının nerede olduğu kesin olarak bilinmiyor. Cenazesinin ailesine teslim edilmemesi ve mezarının kayıtlarda bulunmaması, aradan geçen yıllara rağmen tartışılmaya devam ediyor.

SABAHATTİN ALİ'NİN MEZARI NEREDE?

Sabahattin Ali'nin gerçek mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Yazarın 16 Haziran 1948 tarihinde Kırklareli'nin Sazara köyü yakınlarında bulunan cansız bedeni, ailesine teslim edilmedi. Cenazesinin nereye defnedildiğine ilişkin kesin ve doğrulanmış bir bilgiye de ulaşılamadı.

Bu nedenle Sabahattin Ali'nin bugün ziyaret edilebilecek, naaşının bulunduğu kesin olarak bilinen bir mezarı bulunmuyor. Ancak yazarın anısını yaşatmak amacıyla Kırklareli bölgesinde temsili bir anıt mezar yaptırıldı.

SABAHATTİN ALİ'NİN MEZARI NEDEN YOK?

Sabahattin Ali'nin mezarının bulunmamasının temel nedeni, ölümünün ardından cenazesinin ailesine teslim edilmemesi ve defin yerinin kayıt altına alınan bilgilerle kesinleştirilememesi.

Yazar, 1948 yılında yurt dışına çıkmak isterken Kırklareli civarında öldürüldü. Cansız bedeni 16 Haziran 1948'de Sazara köyü yakınlarında bulundu. Ölümünün ardından cenazesinin akıbeti belirsiz kaldı. Ailesi, yazarın naaşına ve mezarına ilişkin kesin bilgiye ulaşamadı.

Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin yıllar boyunca çeşitli soru işaretleri gündeme geldi. Yazarın mezarının bulunamaması da ölümüne ilişkin tartışmaların günümüze kadar sürmesinde etkili oldu.

SABAHATTİN ALİ ANIT MEZARI NEREDE?

Sabahattin Ali'nin gerçek mezarı bilinmese de anısını yaşatmak amacıyla Kırklareli'nde temsili bir anıt mezar yaptırıldı. Kızı Filiz Ali'nin girişimiyle hazırlanan anıt, Üsküp ile Sazara ve Çukurpınar hattındaki bölgede bulunuyor.

Sabahattin Ali Anıtı, yazarın sevenleri ve edebiyat meraklıları tarafından ziyaret ediliyor. Buradaki anıtın gerçek mezar olmadığı, Sabahattin Ali'nin hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulmuş temsili bir kabir olduğu özellikle belirtiliyor.