Sabancıların torunu Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talebi

21 Ocak 2025 08:36 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:04

Eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancıların torunu Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla tanınan Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talep edildi. Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atıp öldürmeye teşebbüsten 34 yıla kadar hapsi istenmişti.

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral, eski sevgilisiyle yemek yiyen Sabancıların torunu Kerem Kamışlı’yı sandalyesiyle birlikte denize atmıştı. 24 Haziran 2021'de Üsküdar​'da bir restoranda yaşanan olay gündeme oturmuştu.

DURUŞMALARA KATILMADI

Yaşanan olayın ardından 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlandı. Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen ve hakkında yakalama kararı bulunan Aral yine duruşmaya katılmadı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ

Davanın 13. celsesinde mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti. Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirtti.

"Sanık hakaret, tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" denildi. Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında çıkartılan yakalama kararının aynen devamı ile infazının beklenmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.