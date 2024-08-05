Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj arızası krizi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 00:18 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 00:19
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sistem dolayısıyla meydana gelen arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi. Bazı yolcular bagajlarını alamazken bazılarına ise 'adresinize yollayacağız' denildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) meydana gelen sistemsel bir arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşanıyor.
İSG'den yapılan açıklamada, sistemsel bir sorunun bagaj hizmetlerinde yer yer kesintilere ve kısmi durmalara yol açtığı ifade edildi.
İSG'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Ekiplerimiz problemi en kısa sürede çözmek ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolcularımızın anlayış ve sabrı için teşekkür ederiz"
Kaynak: tgrthaber.com