Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj arızası krizi!

05 Ağustos 2024 00:18 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 00:19

Yazılım krizinden etkilenmeyen tek havalimanı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her şey kesintisiz devam etti

Yazılım krizinden etkilenmeyen tek havalimanı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her şey kesintisiz devam etti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) meydana gelen sistemsel bir arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşanıyor.

İSG'den yapılan açıklamada, sistemsel bir sorunun bagaj hizmetlerinde yer yer kesintilere ve kısmi durmalara yol açtığı ifade edildi.

İSG'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ekiplerimiz problemi en kısa sürede çözmek ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolcularımızın anlayış ve sabrı için teşekkür ederiz"