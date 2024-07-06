Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksici dehşeti! Ortalığı savaş alanına çevirdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:15
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Alkollü taksici aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi. O dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Yer: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı... Bu kez alkollü taksici dehşet saçtı.
İddiaya göre havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.
ÖNÜNE GELENE ÇARPTI
Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırıma çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
O esnada orada bulunan vatandaşlar kaçışmaya başladı. Yaşanan dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı