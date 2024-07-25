Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar iptal edildi! Olumsuz hava koşulları bekleniyor

25 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 18:25

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 5'inin, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

26.07.2024 tarihinde saat 15:00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek. Tüm yolcuların uçuşlar ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.