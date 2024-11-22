Sabiha Gökçen uçuşlarına hava muhalefeti engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi
İstanbul’da beklenen kötü hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda planlanan uçuşların bir kısmının iptal edildiği duyuruldu. Yetkililer, özellikle yarın saat 15.00’e kadar yapılması planlanan seferler için yolcuları uyarırken bazı seferlerin de iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle hava ulaşımında tedbirler alındı. Yolculara peş peşe uyarılar yapılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçuşların iptal edileceği açıklandı.
UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL!
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yolcuların uçuş seferleriyle ilgili son durumu, biletlerini aldıkları hava yolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.