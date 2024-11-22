Sabiha Gökçen uçuşlarına hava muhalefeti engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi

22 Kasım 2024 18:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:55

İstanbul’da beklenen kötü hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda planlanan uçuşların bir kısmının iptal edildiği duyuruldu. Yetkililer, özellikle yarın saat 15.00’e kadar yapılması planlanan seferler için yolcuları uyarırken bazı seferlerin de iptal edildiği duyuruldu.