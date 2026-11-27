Dün akşam oynanan müsabaka sırasında siyah-beyazlı taraftarların açtığı Filistin'e destek pankartının ardından Gürcistan polisinin tribünlere yönelik sert müdahalesi üzerine, Beşiktaş camiasına destek amacıyla havalimanında özel bir karşılama organize edildi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI VERİLDİ

Batum'dan havalanan siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından, HEAŞ’a bağlı ARFF ekipleri tarafından apronda oluşturulan su takının altından geçerek park pozisyonuna yanaştı.

HEAŞ tarafından gerçekleştirilen bu karşılama ile hem deplasman dönüşü kafileye "hoş geldiniz" denildi hem de takım ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu bu süreçte güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı verildi.