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Sabiha Gökçen'de ters rüzgar ulaşımı aksattı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 15:31 - Güncelleme : 21 May 2024 15:53
Sabiha Gökçen&#039;de ters rüzgar ulaşımı aksattı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.

Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.

UÇAKLAR SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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