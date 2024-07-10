Sabiha Gökçen'de uçuşlar tek tek iptal edildi! Yetkililerden açıklama geldi 

10 Temmuz 2024 21:17 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:24

Son günlerde artan uçuş iptallerine bir yenisi daha eklendi. Yolcuları çileden çıkartan ve 10 saatlere varan rötar krizi bu kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanıyor.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.

HEAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan resmi açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.