Saç kesimine 7 bin 100 TL fatura çıkarmıştı: Berber dükkanı belediye tarafından mühürlendi

Haliç’te bir berber ile 400 TL’ye anlaşan ancak işlemler sonucunda 7 bin 100 TL ödemek durumunda kalan turist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’da dikkatli olun. Çok sayıda dolandırıcı var” ifadelerini kullandı. Paylaşımın hemen ardından yetkililer harekete geçti.
Turistin saç kesimi için 400 TL’ye anlaştığı berber dükkanında 7 bin 100 TL çıkan faturada masraf kalemleri şu şekilde belirtildi.
Turistin yaptığı paylaşımın ardından açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın Bakanlık tarafından derhal takibe alındığını belirtti. Kaplan açıklamasında;
“İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır.
Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir.
Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir.
Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir.” İfadelerini kullandı.
Kaplan’ın açıklamasından kısa süre sonra harekete geçen Fatih Belediyesi, fahiş fiyat uygulayan berber dükkanını mühürledi. Kaplan bu gelişmeyi yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaplan bu tarz denetimlerin kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekti.
Yapılan incelemeler neticesinde, Fatih Belediyemiz tarafından ilgili işyeri mühürlenmiş, yerel yönetimlerimizin bu tür olumsuzluklara karşı gösterdiği hassasiyet ve titizlik bir kez daha ortaya konmuştur. Ticaret Bakanlığımız süreci takip etmektedir.
Tüketici haklarının korunması, adil ticaret düzeninin sağlanması ve ülkemizin itibarının muhafazası noktasında yerel yönetimlerimizle yürüttüğümüz iş birliği büyük önem taşımaktadır. Ülkemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize karşı sergilenecek her türlü tutumun; ahilik kültürümüze, misafirperverlik anlayışımıza ve ticaret ahlakımıza uygun olması vazgeçilmez bir hassasiyetimizdir.
Türkiye’nin güvenilir ticaret ortamına ve kadim esnaf geleneğine zarar verecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vesileyle, büyük çoğunluğu dürüstlükle hizmet veren esnafımızın emeğini gölgeleyen münferit girişimlere karşı denetimlerimizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyor; vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin haklarını korumak adına tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.