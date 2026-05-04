Saç kesimine 7 bin 100 TL fatura çıkarmıştı: Berber dükkanı belediye tarafından mühürlendi

İstanbul Haliç’te bir turist, saç kesimi için bir berberle 400 TL’ye anlaştı. Ancak berber, saç kesiminin ardından yaptığı farklı uygulamalar nedeniyle 7 bin 100 TL fatura çıkardı. Turistin durumu sosyal medyadan paylaşmasıyla Ticaret Bakanlığı konuya müdahil oldu. Kısa süre sonra da berber dükkanı belediye tarafından mühürlendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 10:23

Haliç’te bir berber ile 400 TL’ye anlaşan ancak işlemler sonucunda 7 bin 100 TL ödemek durumunda kalan turist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’da dikkatli olun. Çok sayıda dolandırıcı var” ifadelerini kullandı. Paylaşımın hemen ardından yetkililer harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da bir berberde saç kesimi için 400 TL'ye anlaştıktan sonra 7 bin 100 TL'lik fahiş bir hesapla karşılaşan turist, sosyal medyada yaptığı uyarı sonrası yetkililerin harekete geçmesiyle ilgili bir haberdir.
Turist, Haliç'te bir berberle 400 TL'ye anlaştı ancak 7 bin 100 TL ödemek durumunda kaldı.
Hesap kalemleri arasında Saç: 400 TL, Sakal: 400 TL, Wax: 1000 TL, Burun bandı: 1000 TL, Yüz: 2300 TL ve Saç bakım: 2000 TL gibi unsurlar yer aldı.
Turistin sosyal medyadaki paylaşımının ardından Ticaret Bakanlığı olaya el koydu ve inceleme başlattı.
Fatih Belediyesi, fahiş fiyat uygulayan berber dükkanını mühürledi.
SAÇ KESİMİ 400 TL, SAÇ BAKIMI 2000 TL

Turistin saç kesimi için 400 TL’ye anlaştığı berber dükkanında 7 bin 100 TL çıkan faturada masraf kalemleri şu şekilde belirtildi.

  • Saç:400 TL
  • Sakal:400 TL
  • Wax:1000 TL
  • Burun bandı:1000 TL
  • Yüz:2300 TL
  • Saç bakım:2000 TL
TİCARET BAKANLIĞI OLAYA EL KOYDU

Turistin yaptığı paylaşımın ardından açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın Bakanlık tarafından derhal takibe alındığını belirtti. Kaplan açıklamasında;

“İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır.

Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir.

Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir.

Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir.” İfadelerini kullandı.

BERBER DÜKKANI MÜHÜRLENDİ

Kaplan’ın açıklamasından kısa süre sonra harekete geçen Fatih Belediyesi, fahiş fiyat uygulayan berber dükkanını mühürledi. Kaplan bu gelişmeyi yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaplan bu tarz denetimlerin kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekti.

Yapılan incelemeler neticesinde, Fatih Belediyemiz tarafından ilgili işyeri mühürlenmiş, yerel yönetimlerimizin bu tür olumsuzluklara karşı gösterdiği hassasiyet ve titizlik bir kez daha ortaya konmuştur. Ticaret Bakanlığımız süreci takip etmektedir.

Tüketici haklarının korunması, adil ticaret düzeninin sağlanması ve ülkemizin itibarının muhafazası noktasında yerel yönetimlerimizle yürüttüğümüz iş birliği büyük önem taşımaktadır. Ülkemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize karşı sergilenecek her türlü tutumun; ahilik kültürümüze, misafirperverlik anlayışımıza ve ticaret ahlakımıza uygun olması vazgeçilmez bir hassasiyetimizdir.

Türkiye’nin güvenilir ticaret ortamına ve kadim esnaf geleneğine zarar verecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vesileyle, büyük çoğunluğu dürüstlükle hizmet veren esnafımızın emeğini gölgeleyen münferit girişimlere karşı denetimlerimizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyor; vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin haklarını korumak adına tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

