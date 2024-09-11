Saçları alev alev yanarken yemek yapmaya devam etti! Şoke eden anlar kamerada

11 Eylül 2024 16:38 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:50

Yurt dışında kayda alınan görüntüler şaşkına çevirdi. Mutfakta yemek pişirdiği sırada saçları alev alan kadın uzun süre bu durumu fark etmedi. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Yurt dışından gelen görüntüler şoke etti. Market alışverişi yaptıktan sonra eve dönen kadın yemek yapmak için mutfağa girdi. Alt çekmecede yer alan tepsiyi almak isteyen kadın yanan ocağa doğru eğilince olanlar oldu.

SAÇLARI ALEV ALEV YANDI

Saçları alev alan kadın durumu fark etmedi. Bu sırada saçları alev alev yanan kadın yemek yapmaya devam etti. Alevlerin git gide büyüdüğü görüntülerde kadın bir süre sonra durumu fark edip hemen saçlarını söndürmek için hamle yaptı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar kadının alevleri nasıl fark edemediğini sorguladı.