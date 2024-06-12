Sadece 4 ilde yaşıyor! 'Çokgözlü Diana Mavisi' 2 bin 150 rakımlı yaylada ortaya çıktı

12 Haziran 2024 12:38 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:45

Eşsiz doğası ile birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, yüzlerce endemik kelebek türünü barındırıyor. Türkiye'de yaşayan 400 kelebek türünün 230'una yaşam alanı sunan havza belgeselcilerin de dikkatini çekiyor.

Avrupa'da en fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Türkiye'de kelebek gözlemcileri, sadece 4 ilde yaşadığı bilinen Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini kayıt altına almak için kilometrelerce yol kat etti. Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 150 rakımdaki yaylaya çıkan kelebek gözlemcileri ve fotoğrafçılar, yaptıkları alan taraması sonucu yaşam alanları az olan ve endemik türler arasında bulunan Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini görüntülemeyi başardı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK AZ ALANDA GÖRÜLEBİLEN KELEBEK TÜRLERİNDEN BİRİSİ"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğinin Türkiye’de çok az alanda görülen bir tür olduğunu söyledi. Subaşı, “Bugün Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası’na Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmeye geldik. Çokgözlü Diana Mavisi kelebeği Türkiye’de çok az alanda görülebilen kelebek türlerinden birisi. Benim bildiğim kayıtlar Gümüşhane, Kayseri, Muş ve Bitlis’tedir. Ama en rahat çekilen alanlardan birisi Adilcevaz Sütey Yaylası’dır. Arkadaşlarla birlikte alana geldik sonra epey bir arama neticesi sonrası kelebeğin fotoğraflarını çekebildik. Bende yine aynı şekilde çok güzel fotoğraflarını çektim Diana Mavisi kelebeğinin. Sütey Yaylası yaklaşık 2 bin 150 metre rakımda. Bu kelebek yüksek rakımda uçan kelebek türlerinden birisi. Bu kelebeği görmek isteyenlerin Adilcevaz’ın Sütey Yaylası’na uğramaları gerekiyor” dedi.

"POLYOMMATUS DİANA'NIN GÜZEL FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİK"

Kırklareli’nden gelen kelebek gözlemcisi Ufuk Karaca da, yaptıkları alan taraması sonucu Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmeyi başardıklarını ve 301’inci kelebek kaydını Sütey Yaylası’nda kayda aldığını söyledi. Karaca, “2010 yılından beri kelebek gözlemcisiyim. Kırklareliliyim, Lüleburgaz’da oturuyorum. Kırklareli’nden sadece buradaki Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmek için geldim. Şimdiye kadar Türkiye’de 300 tür gördüm ve fotoğrafladım. Bu Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) 301’in tür oldu. 2 bin 150 rakımdayız Sütey Yaylası denilen bir yer. Çok güzel, Süphan Dağı’nın arkası, sadece manzara için gelmeye değer bir yer. Polyommatus Diana’nın güzel fotoğraflarını çektik. Kaydımızı aldık, hedefime ulaştım. Sadece bu tür için gelmiştim ve gördük” diye konuştu.