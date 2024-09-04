Sadece görüntülemek istemişti! Yılan bir anda hamle yaptı, hayatının şokunu yaşadı

04 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:35

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meyve ve sebze işiyle uğraşan 47 yaşındaki İlker Küçükerdal, tarlasına gitti. Tarlada Bozyörük cinsi bir yılan gören Küçükerdal, hemen cep telefonuna sarıldı.

Cep telefonu ile yılanı görüntülemek isteyen Küçükerdal, bir anda hamle yapan yılanın saldırısına uğradı. Yere düşen Küçükerdal, yılanın pantolonundan ısırmasıyla büyük bir şok yaşadı.

"YAKLAŞTIM VE ANİDEN YILAN ÜZERİME ATILDI"

Kendisine saldıran yılanı yaklaşık 4-5 yıldır tarlasında gördüğünü belirten Küçükerdal, "Tarlamdaki hayvanlara bakmaya gitmiştim. Bir hareketlilik fark ettim, baktım yılan. Köpekler geldi ve yılan onlara saldırmaya çalışıyordu. O anda cep telefonumla yılanı çekmek istedim. Biraz daha yaklaştım ve aniden yılan üzerime atıldı" dedi.

"AMA BU SEFER BENİ BİRAZ KORKUTTU"

Yılanın bacaklarına dolandığını ve yere düştüğünü aktaran Küçükerdal, "Yere düşünce yılan pantolonumdan ısırdı, ama dişlerini ayağıma geçiremedi. Ani bir hareket yapınca yılan korkup kaçtı. Bu yılanı 4-5 senedir görüyorum, bana zarar vermediği için dokunmuyordum. Yine de dokunmam. Yılanlar fareleri yediği için onlara zarar vermiyorum. Ama bu sefer beni biraz korkuttu, ben de onu biraz korkuttum. Neyse ki sadece pantolonumu ısırdı" ifadelerini kullandı.