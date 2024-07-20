Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

20 Temmuz 2024 01:43 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 01:50

Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak'ta 22.40 sıralarında yaşanan olayda sokaktaki dükkanlardan birinde bir şahıs yumurta kızartırken mutfak tüpü bir anda alev aldı. Olayın paniği ile şahsın tüpü sokağa doğru atmasıyla tüp patladı.

OTOMOBİL VE DÜKKANLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Patlama sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken sokakta bulunan 34 EEG 154 plakalı otomobil ile dükkanlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokakta incelemeler yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Patlama anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"TÜPTEN GAZ KAÇTI SÖNDÜREMEYİNCE DIŞARI ATTI"

Patlama sonucu zarar gören otomobilin sahibi İsmail Yüksek "Olay anında aşağıdaki dükkandaki çaycının akrabası 'Bana yumurta yap' dedi. Tüpçü 'tüp yok' dedi, tüpü değiştirdiler. Tüpü değiştirince yumurta yapıyorlardı. O sırada tüpten gaz kaçıp söndürülemeyince tüpü balkondan aşağı atıyorlar. Ondan sonra çöp bidonu, benim arabanın tekeri, jantı ve arkadaşın dükkanının demirleri kırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok" şeklinde konuştu.