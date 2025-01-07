Sadettin Saran hakkında kritik karar: Bahis soruşturmasında yeni gelişme

07 Ocak 2025 23:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 23:45

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis teşviki iddiasıyla yürütülen soruşturmanın odağına yerleşti. Saran'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İş insanı Sadettin Saran​ hakkında yasa dışı bahis​ teşviki iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yürütülen soruşturmada, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu medya grubuna ait bir maç yayını sırasında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiaları inceleniyor. Bu çerçevede, Saran’ın savunmasının alındığı ancak gözaltı durumunun söz konusu olmadığı açıklandı.

YASA DIŞI BAHİSTEN İFADE VERMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifade vermişti.

Başsavcılık, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir." açıklamasını yapmıştı.