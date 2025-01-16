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Şafak vakti büyük operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı! Çok sayıda kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 08:14 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 08:21

Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana​'da uyuşturucu​ satıcılarına şafak vakti operasyon​ düzenlendi. Narkotik ekipleri uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 şüpheliyi yakalamaya yönelik harekete geçti.  Cumhuriyet savcılığının 27 şüpheli hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.

Şafak vakti büyük operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı! Çok sayıda kişi yakalandı - 1. Resim

KOÇBAŞIYLA KAPILAR KIRILDI

Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

Şafak vakti büyük operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı! Çok sayıda kişi yakalandı - 2. Resim

Ardından özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.

Şafak vakti büyük operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı! Çok sayıda kişi yakalandı - 3. Resim
Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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