Şafak vakti büyük operasyon! Koçbaşıyla kapılar kırıldı! Çok sayıda kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Ocak 2025 08:14 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 08:21

Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana​'da uyuşturucu​ satıcılarına şafak vakti operasyon​ düzenlendi. Narkotik ekipleri uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 şüpheliyi yakalamaya yönelik harekete geçti. Cumhuriyet savcılığının 27 şüpheli hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı. KOÇBAŞIYLA KAPILAR KIRILDI Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı. Ardından özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.