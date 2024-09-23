Safkan İngiliz tayları satışa çıktı, fiyatları ağızları açık bıraktı! Rekor teklif bile reddedildi

23 Eylül 2024 12:28 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:28

Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği’nde 30 tay satışa çıkarıldı. Açık arttırmada verilen rakamlar duyanların ağzını açık bıraktı.

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At severlerin büyük heyecanla beklediği 2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği Veliefendi Padok Alanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte 30 tay açık arttırma ile satışa sunuldu. 30 safkan İngiliz tayından sadece 3 tanesi satılabildi. Beklenenin altında kalan rakamlar bile dudak uçuklattı.

3 tay 9.5 milyon TL’ye satıldı.

3 TAY AÇIK ARTTIRMA İLE SATILDI

Açık artırmada 32 numara ile etkinliğe katılan North Pasha 4.5 milyon TL ile organizasyonun en yüksek satış​ bedeliyle yeni sahibine kavuştu. 7 numara ile etkinliğe katılan Vermithrax 4 milyon TL ve 29 numara ile etkinliğe katılan The Snake Pit 1 milyon TL satış bedeliyle satıldı.

REKOR TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Açık artırmanın dikkat çeken anlarından biri de 34 numara ile etkinliğe katılan Perfect Sunset’in 7.5 milyon TL ile en yüksek teklif almasıydı. Ancak, teklif muhammen bedelin altında kaldığı için satış gerçekleşmedi. Bu durum, Türkiye’deki İngiliz Safkan Tay Satışı organizasyonları arasında en yüksek teklif olarak kayıtlara geçti.