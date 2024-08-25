Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı

25 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:42

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günler öncesinden sağanak yağış için birçok kente uyarıda bulunmuştu. MGM'nin uyardığı sağanak yağış özellikle İç Anadolu bölgesini şiddetli şekilde vurdu.

Etkili olan sağanak yağış, birçok şehirde sel felaketine yol açtı. Kapadokya'nın Nevşehir ilinde meydana gelen selde; peribacalarından kopan kaya parçaları araçlara zarar verdi.

Sağanak yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Kırşehir'de bir çoban sele kapılarak hayatını kaybetti. Kayseri'de de bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ANKARA'DA DA HAYAT FELÇ OLDU

Ankara'da da sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde birçok nokta sular altında kaldı.

"HER SENE ESNAF BU SIKINTIYI YAŞIYOR"

Yılda 2-3 kere aynı bölgede sel olduğunu belirten yaklaşık 20 yıldır bölgede esnaflık yapan İbrahim Balcı, “Her sene esnaf bu sıkıntıyı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl çalışmalar da oldu, ızgaralar yapıldı ama yine de yeterli gelmiyor, su burada birikiyor. Esnaf gerçekten de mağdur durumda kalıyor” ifadelerini kullandı.