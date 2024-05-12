Sağanak birçok kenti şiddetli vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı şiddetli yağışlar bugün etkisini gösterdi. Sarı kodlu uyarı verilen kentlerden Adana ve Hatay’da hayat felç oldu. Adana’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde de yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak yağış yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Adana’da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç yolda mahsur kaldı.
SÜRÜCÜLER ÇARESİZ KALDI
Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.
HATAY DA FELÇ OLDU
Hatay’ın Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçede sabah başlayan sağanak gün içinde bazen etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.