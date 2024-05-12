Sağanak birçok kenti şiddetli vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

12 May 2024 16:06 - Güncelleme : 12 May 2024 16:19

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak yağış yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Adana’da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç yolda mahsur kaldı.

SÜRÜCÜLER ÇARESİZ KALDI

Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

HATAY DA FELÇ OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçede sabah başlayan sağanak gün içinde bazen etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.