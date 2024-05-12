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Sağanak birçok kenti şiddetli vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 May 2024 16:06 - Güncelleme : 12 May 2024 16:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı şiddetli yağışlar bugün etkisini gösterdi. Sarı kodlu uyarı verilen kentlerden Adana ve Hatay’da hayat felç oldu. Adana’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde de yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak yağış yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Adana’da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç yolda mahsur kaldı.

SÜRÜCÜLER ÇARESİZ KALDI

Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak birçok kenti şiddetli vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü - 1. Resim

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.  Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

Sağanak birçok kenti şiddetli vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü - 2. Resim

HATAY DA FELÇ OLDU 

Hatay’ın Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçede sabah başlayan sağanak gün içinde bazen etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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