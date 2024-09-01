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Sağanak hayatı felç etti! İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi, arabalar suya gömüldü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:40

Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok noktanın sular altında kaldığı bölgede D-100 karayolu da trafiğe kapandı.

Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan yapılan sağanak uyarılarından sonra bölgede kuvvetli yağış başladı. Sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi, su baskınları yaşandı. 

D-100 TRAFİĞE KAPANDI 

Gebze, Çayırova ve Darıca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar su altında kalırken, çok sayıda kaza da yaşandı. Sel sularının doldurduğu D-100'de ulaşım her iki istikamette de durdu. Hem İstanbul, hem de Ankara istikametine gidecek araçlar, sel suları sebebiyle trafikte kaldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Sağanak hayatı felç etti! İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi, arabalar suya gömüldü - 1. Resim

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Anadolu Yakası’nda bulunan Tuzla ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere etkili olan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise göle dönen yollarda mahsur kaldığı görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağanak hayatı felç etti! İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi, arabalar suya gömüldü - 2. Resim

 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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