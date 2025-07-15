Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, 15 Temmuz Salı günü yurdun birçok bölgesi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 35 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde havanın parçalı bulutlu; İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji 35 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağmur beklenen şehirler şöyle; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya, Isparta, Adana, Hatay, Gaziantep, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari.
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EGE
Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'ın batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.