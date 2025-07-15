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 | Onur Kaya

Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, 15 Temmuz Salı günü yurdun birçok bölgesi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 35 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

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Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre: genelinde havanın parçalı bulutlu; İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu çevrelerinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.

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35 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 35 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağmur beklenen şehirler şöyle; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya, Isparta, Adana, Hatay, Gaziantep, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari.

Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (15 TEMMUZ 2025 SALI)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • BALIKESİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • MANİSA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'ın batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANKIRI °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji 35 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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#türkiye
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