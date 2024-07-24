Sağanak yağış 3 ili vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

24 Temmuz 2024 01:12 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 01:13

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde bazı kentler sağanak yağışla serinledi. Ancak bazı illerde sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.

Rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögar kapaklarında fışkıran sular trafik akışını olumsuz etkilerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, vatandaşlar ise su birikintilerinden dolayı yürümekte güçlük çekti.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin ve bodrum kattaki evlerin yanı sıra birçok iş yeri sular altında kalırken, bazı ağaçların dalları de şiddetli yağmur sonucu kırıldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşalttı.

Bu arada, Yeni Mahalle'deki kilit taşlı yolda çökme meydana geldi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı. Yağmurun ardından ortaya çıkan güneşle birlikte gökyüzünde gökkuşağı oluştu.