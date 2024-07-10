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Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 02:38 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 02:39

Ağrı’da bir süredir etkili olan sağanak nedeniyle, Taşlıçay deresi üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe zarar gördü.

Ağrı’da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana gelirken, şehir merkezinde bulunan Taşlıçay deresi taştı.

Dere üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe, derenin taşmasıyla yerinden oynadı.

Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi - 1. Resim

21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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