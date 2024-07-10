Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi

10 Temmuz 2024 02:38 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 02:39

Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ağrı’da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana gelirken, şehir merkezinde bulunan Taşlıçay deresi taştı.

Dere üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe, derenin taşmasıyla yerinden oynadı.

21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlatıldı.