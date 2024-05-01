01 May 2024 09:25 - Güncelleme : 01 May 2024 09:30
Sağanak yağışın şiddetiyle yol çöktü
Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağışın şiddetiyle kaldırım çöktü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri’de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış, kentin farklı noktalarında olumsuzluklara neden oldu. Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde tahliye kanalının yağmur suları ile taşması sonucunda asfaltta çökme meydana geldi.
ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTTIRACAK
Kayseri Valiliğinden akşam saatlerinde yapılan uyarıda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre 01.05.2024 Çarşamba günü Kayseri çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı