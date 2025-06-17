Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada can kaybı arttı

İstanbul
Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
12 Haziran'da Kumkale Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Semih Çetin, yaşam mücadelesini kaybetti.
Çetin için ailesiyle yaşadığı Kumkale köyünde yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
Çanakkale Kumkale Limanı'nda 12 Haziran'da Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiş, olayda sağlık personeli Ahmet Seçkin hayatını kaybetmiş, Semih Çetin de yaralanmıştı.