Sağlık Bakanı duyurdu! 37 bin kadro atanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yapılacak atamalarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 37 bin kadro alındığını bildiren Memişoğlu, kılavuzun mayıs ayında yayınlanacağını söyledi.

ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Memişoğlu, katıldığı Habertürk canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayısta ilk etabını sonrakini de inşallah ağustos ve eylüle. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak."

SAĞLIK ATAMALARI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Ayrıntıların kılavuzda açıklanacağını belirten Memişoğlu sözlerinin devamında "kontenjan dağılımı hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."