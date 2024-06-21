Sağlık Bakanı Koca Diyarbakır ve Mardin'deki acı bilançoyu açıkladı: 78 kişi etkilendi, 12 kişi öldü!

21 Haziran 2024 23:47 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 23:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'e yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

78 KİŞİ ETKİLENDİ, 12 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün saat 22.15 sıralarında kırsal Köksalan Mahallesi'nde anız ve örtü yangının çıktığı noktaya gelerek incelemelerde bulundu ve beraberindeki heyetle, mahalledeki yangında hayatını kaybeden Ubeydullah Buğdaycı (30) ve yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın (15) cenaze törenine katıldı.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ VERİLDİ

Öte yandan ilk etapta AFAD Başkanlığı tarafından Diyarbakır Valiliğine 3 milyon TL, Mardin Valiliğine de 2 milyon TL acil yardım ödeneği sevk edildi.

DİCLE ELEKTRİK'TEN DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ YANGINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dicle Elektrik, çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik” denildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, bölgede verimli tarım uygulamalarını desteklemeye devam ederken, afetlere karşı çiftçileri uyarmayı sürdürüyor. Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan ve rüzgarla büyüyen yangına ilişkin Dicle Elektrik yetkilileri açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.