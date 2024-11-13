Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Sahte doktor hakkında suç duyurusu

13 Kasım 2024 15:42 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:21

Ankara'da estetik ameliyat olduktan sonra sağlık problemleri yaşayan kadın, doktoru araştırınca belgesinin sahte olduğunu öğrendi. Sağlık Bakanlığı yaşananlar üzerine harekete geçti ve kendisini plastik cerrah olarak tanıtan ve "sahte diploma" ile estetik ameliyatı yaparak vatandaşların hayatını tehlikeye atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da estetik ameliyatı yaptıran 38 yaşındaki B.K, geçirdiği operasyon sonrası komplikasyonların devam etmesi üzerine doktorundan şüphelenip araştırdı. Yaptığı araştırmalar sonucu ameliyatını gerçekleştiren doktorun belgesinin sahte olduğunu öğrenince şoke oldu.

DİPLOMANIN SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı olduktan sonra komplikasyonların devam etmesi üzerine doktoruna başvurdu.

Klinik muayenede doktorun umursamaz tavırları üzerine durumdan şüphelenen B.K, doktorun diplomasının fotoğrafını çekerek, diplomanın üzerinde yazan üniversiteye dilekçe yazdı. Dilekçeye gelen cevapla diplomanın "sahte" olduğunu öğrenen B.K, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Diplomanın sahte olduğunu öğrenen ve mağdur olan B.K'nın suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından açılan soruşturma çerçevesinde faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanan özel hastanenin ilgili alanı 1 Ekim tarihinde mühürlendi. Sağlık Bakanlığı ise "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunan ve insan sağlığını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.